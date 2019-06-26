Из окна квартиры в Новополоцке выпал 16-летний школьник

Подросток 2003 года рождения выпал из окна шестого этажа вечером 25 июня.

По информации Следственного комитета, о произошедшем сообщил жилец квартиры, где находилась компания из трех подростков без взрослых. Все они были трезвы, ранее в поле зрения правоохранителей не попадали.

В ведомстве уточнили, что один из подростков принес с собой баллоны с газом для заправки зажигалок с целью сниффинга. Это форма токсикомании, при которой состояние опьянения достигается в результате вдыхания паров.