Из окна квартиры в Новополоцке выпал 16-летний школьник

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Подросток 2003 года рождения выпал из окна шестого этажа вечером 25 июня.

По информации Следственного комитета, о произошедшем сообщил жилец квартиры, где находилась компания из трех подростков без взрослых. Все они были трезвы, ранее в поле зрения правоохранителей не попадали.

В ведомстве уточнили, что один из подростков принес с собой баллоны с газом для заправки зажигалок с целью сниффинга. Это форма токсикомании, при которой состояние опьянения достигается в результате вдыхания паров.
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Тэги: выпал из окна гибель школьника Город: Новополоцк

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