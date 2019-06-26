На подготовку Евроигр потрачено впятеро больше, чем обещал Лукашенко

На подготовку II Европейских игр в 2017-2019 годах было потрачено 540 млн рублей (около 270 млн долларов по текущему курсу), сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович в Палате представителей.

Глава Минфина обратил внимание на то, что бюджетные расходы из этой суммы составили только 266 млн рублей, остальные 274 млн — это спонсорская помощь, средства от реализации билетов, а также привлечение кредитов коммерческими организациями и Банком развития.

«В бюджетных расходах две составляющие: первая — организационная составляющая, вторая — инвестиционные расходы», — отметил Ермолович.

По его словам, к таким расходам государство подошло «оптимально и рационально». «Инвестиционные расходы составили 380 миллионов рублей, или 70% от общего объема финансирования. При этом источники этих расходов совершенно разные, включая в том числе бюджетные расходы», — сказал министр.

За счет бюджетных средств произведена модернизации и переоснащение 12 крупнейших спортивных объектов. «Кроме этого, приобретено современное спортивное, медицинское и телевизионное оборудование для объектов бюджетной сферы. И эти инфраструктурные объекты будут использоваться и дальше для продвижения здорового образа жизни. Эти расходы инфраструктурного характера, и они будут приносить пользу стране и после завершения игр», — подчеркнул Ермолович.

На вопрос депутата Анны Канопацкой о доходности Европейских игр глава Минфина ответил, что пока рано говорить о том, сколько заработал город. По его словам, проведение игр будет иметь положительный эффект как для Минска, так и для страны в целом. «По итогам II Европейских игр мы сможем оценить, насколько увеличилась торговля, насколько выросло использование услуг, туристические доходы. Когда появится статистика, мы сможем точно оценить эффект для города от игр», — сказал Ермолович.

Второй эффект — имиджевый. «Для меня он более важный», — заявил министр. По словам Ермоловича, имиджевый эффект от проведения II Европейских игр «имеет значительное влияние на экономические показатели страны» — игры «открыли страну для иностранных инвесторов».

«Это сложно оценить в деньгах, но это значительно расширяет инвестиционную привлекательность страны. Ни один инвестиционный форум не дает такого эффекта», — подчеркнул министр финансов.

Два с половиной года назад Александр Лукашенко заявил, что проведение Европейских игр обойдется примерно в 50 млн долларов. В ноябре 2016 года во время рабочей поездки в Могилев он отметил, что перед тем как предложить кандидатуру Беларуси для проведения этих соревнований, правительство подсчитало, во сколько они обойдутся. «Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под 50 миллионов долларов за эти годы — это слезы для страны. А может, и того не надо — европейцы сказали, что помогут», — добавил Лукашенко.