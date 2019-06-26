Следственный комитет завершил расследование по делу мозырского живодера

Процесс жестокого обращения с котами 28-летний мужчина снимал на видео и размещал его в интернете.

По сообщению областного УСК, в июле и августе 2018 года мужчина находил объявления о бесплатной передаче котят и встречался с их владельцами. Подаренного котенка он приносил в свою квартиру, где совершал различные действия, приводившие к его мучительной гибели. Причинение увечий мужчина фиксировал с помощью фото- и видеосъемки. Всего установлено 10 фактов издевательств над котятами.

Живодера задержали в России в сентябре 2018 года. С его участием проведен комплекс следственных действий.

Экспертная комиссия пришла к выводу о необходимости его лечения в условиях психиатрического стационара.