Следственный комитет завершил расследование по делу мозырского живодера

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Процесс жестокого обращения с котами 28-летний мужчина снимал на видео и размещал его в интернете.


Мозырскому живодеру предъявили обвинение — он причинял увечья котам

По сообщению областного УСК, в июле и августе 2018 года мужчина находил объявления о бесплатной передаче котят и встречался с их владельцами. Подаренного котенка он приносил в свою квартиру, где совершал различные действия, приводившие к его мучительной гибели. Причинение увечий мужчина фиксировал с помощью фото- и видеосъемки. Всего установлено 10 фактов издевательств над котятами.

Живодера задержали в России в сентябре 2018 года. С его участием проведен комплекс следственных действий.

Экспертная комиссия пришла к выводу о необходимости его лечения в условиях психиатрического стационара.
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Тэги: Беларусь-Россия живодер уголовное дело Город: Мозырь

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