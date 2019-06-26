Биржа: доллар впервые за несколько дней пошел вверх

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Американская валюта впервые за последние дни продемонстрировала рост на торгах Белорусской валютно-фондовой бирже.

Так, доллар добавил 0,0044 пункта и завершил сессию на отметке 2,0395 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты свои позиции в среду, 26 июня, сдали:

  • евро на 0,0003 пункта – 2,3164 белорусского рубля;
  • российский рубль на 0,0088 пункта – 3,2437 белорусского рубля.

Следующие торги на БВФБ пройдут в четверг, 27 июня.
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