Биржа: доллар впервые за несколько дней пошел вверх

Американская валюта впервые за последние дни продемонстрировала рост на торгах Белорусской валютно-фондовой бирже.

Так, доллар добавил 0,0044 пункта и завершил сессию на отметке 2,0395 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты свои позиции в среду, 26 июня, сдали:

евро на 0,0003 пункта – 2,3164 белорусского рубля;

российский рубль на 0,0088 пункта – 3,2437 белорусского рубля.

Следующие торги на БВФБ пройдут в четверг, 27 июня.