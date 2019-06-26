26 июня на 62-м году жизни после тяжелой болезни умер основатель и главный редактор негосударственной «Газеты Слонімскай», один из лидеров региональной общественно-политической печати Виктор Володащук, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

«Виктор Володащук многие годы руководил негосударственным изданием и был соратником всех независимых журналистов в Беларуси», — отмечает БАЖ.

О месте и времени похорон будет сообщено дополнительно.

«Газета Слонімская» — белорусское еженедельное общественно-политическое издание, выпускается в Слониме (Гродненская область). Впервые вышла в 1938 году, возрождена в апреле 1997 года, распространяется через собственную систему распространения в Слониме и Слонимском районе, а также в соседних районах Гродненской области. Входит в состав Ассоциации издателей региональной прессы Беларуси.

Сегодня издание выходит на 24 страницах вместе с рекламной газетой «Отдушина» тиражом более 3.000 экземпляров. Печатается в цвете и черно-белом формате А3. Широко и всесторонне освещает политические, общественные и культурные события, уделяет большое внимание истории родного края, спортивной, религиозной и литературной жизни. Кроме бумажной имеет электронную версию.

В 2008 году газета была признана лауреатом международной премии фонда газеты «Цайт» (ФРГ) «Молодая пресса Восточной Европы», а также награждена грамотой БАЖ «За преданность профессии».

С 2017 года «Газета Слонімская» снова стала продаваться в киосках «Белсоюзпечати», на нее возобновлена почтовая подписка.