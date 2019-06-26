КГК: предложение о ФСЗН и «жирных котах» — не шутка

С доходов членов наблюдательных советов банков и других акционерных обществ необходимо взимать взносы в Фонд социальной защиты населения, заявил заместитель председателя Комитета госконтроля Александр Курлыпо, выступая 26 июня на заседании Палаты представителей.

Напомним, 24 июня представитель Комитета госконтроля уже высказывал аналогичное предложение на заседании постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам.

На заседании Палаты представителей 26 июня зампред КГК выразил уверенность в том, что с доходов членов наблюдательных советов банков и иных акционерных обществ нужно взимать страховые взносы в Фонд социальной зашиты населения, средства которого используются на выплату пенсий и пособий.

«Данный вопрос — совсем не философский ни для страны, ни для пенсионеров. В 2018 году соотношение средней пенсии к средней зарплате не достигло установленного (40%) норматива», — сказал Курлыпо.

Следует отметить, что 24 июня данный вопрос назвал «философским» министр финансов Максим Ермолович, выступая на заседании постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам. Министр обратил внимание, что обязательные страховые взносы, уплачиваемые работниками, должны влиять на размер пенсии.

«А если уплачиваешь взносы и все это распределяется в рамках общей солидарной пенсионной системы, то тогда возникает вопрос. Если выплачивать 35% от дохода (в ФСЗН), 13% в виде подоходного налога, то стоит ли эта деятельность (работа членов наблюдательных советов. — БелаПАН.) этих трудовых затрат?» — задался риторическим вопросом Ермолович.

На заседании Палаты представителей 26 июня депутат Палаты представителей Анна Канопацкая вновь попросила министра финансов прокомментировать позицию Комитета госконтроля, который настаивает на взимании взносов в ФСЗН с доходов членов наблюдательных советов акционерных обществ.

«У меня есть твердая убежденность в том, что мы должны повышать привязку взносов, уплачиваемых каждым работником, и его пенсии. Сейчас это соотношение работает не в пользу высокодоходных категорий населения, которые вносят значительный вклад в наполнение бюджета ФСЗН», — заявил Ермолович.

Предложение Комитета госконтроля о взимании взносов с членов наблюдательных советов акционерных обществ министр финансов назвал «фискальным». «Оно не означает увеличения пенсий для тех, кто будет вносить средства в бюджет фонда», — отметил Ермолович.

Как сообщалось ранее, по данным Комитета госконтроля, в 2018 году 29 членов наблюдательных советов банков заключали с банками (как правило, с госбанками) гражданско-правовые договоры и уплачивали взносы в ФСЗН. В то же время остальные 150 членов наблюдательных советов, по данным КГК, получили доход в размере 14,2 млн рублей, но не заключали гражданско-правовых договоров с банками, и, соответственно, не уплачивали с доходов взносы в ФСЗН.