Лидер движения «Матери 328» планирует посетить Администрацию президента
Участница голодовки матерей осужденных по антинаркотической статье, лидер инициативы «Матери 328» Лариса Жигарь планирует 27 июня посетить Администрацию президента.
«Я хочу зайти туда, чтобы настоятельно требовать выполнения наших требований и сообщить, что в пятницу голодающие матери приедут к Администрации президента. Мы просто сядем на лавочке и не уйдем, пока что-то для нас не будет решено. Нам нужен положительный ответ», — сообщила Жигарь БелаПАН.
По ее словам, матери осужденных рассчитывают на встречу хотя бы с главой Администрации президента Натальей Кочановой.
«Раз она начала в прошлом году диалог с голодающими матерями, пусть она его и продолжит. Ведь ничего, кроме изменения нижней планки наказания по частям 2 и 3 статьи 328 на два года, не сделано. Многим это как мертвому припарка», — заявила активистка.
Жигарь напомнила, что Кочанова извинялась за действия властей перед цыганами, которых массово задерживали после смерти сотрудника ГАИ в Могилеве, а также перед участницами группы Pussy Riot, которых не пустили в Беларусь. «Почему же к голодающим матерям, жительницам своей страны, они (власти. — БелаПАН.) не могут приехать? Игнорируют или боятся?», — задала вопрос активистка.
По ее словам, 25 июня к участницам голодовки приезжал депутат Палаты представителей, глава комиссии по национальной безопасности Валерий Гайдукевич.
«Мы с ним обсуждали все наши вопросы. Мы сказали, что прежде всего хотим встречи с президентом страны, на что он ответил, что не может ее обещать. Также мы хотим обязательный пересмотр уголовных дел с созданием комиссии, в которую будут входить юристы, в том числе независимые, представители судов, прокуратур, депутаты, правозащитники, матери осужденных», — отметила Жигарь.
По ее словам, без такой комиссии, если и будут рассматривать надзорные жалобы, то не всем «светит» пересмотр дела, кому-то приговоры будут оставлены без изменений.
Что касается требования инициативы «Матери 328» встречи с новым министром МВД, Гайдукевич сказал, что пока Юрий Караев «ознакамливается с ситуацией». «Думаю, пройдет немного времени и мы попадем к нему на прием, а может, он сам к матерям приедет», — сказала собеседница БелаПАН.
Жигарь держит голодовку пятый день, но три матери голодают уже пятнадцатый день. «Одна мама у нас практически лежит, большая слабость, давление повышенное. Врачи, которые приезжают к нам ежедневно, постоянно предлагают нам госпитализацию, но мы отказываемся», — рассказала активистка.
Голодовка проходит с 11 июня в деревне Остров Пуховичского района Минской области. С первого дня в ней участвуют Алла Берналь, Елена Кузьмина и Людмила Кулинич. 22 июня к ним присоединилась Лариса Жигарь. Женщины требуют встречи с Александром Лукашенко, Натальей Кочановой, Юрием Караевым, а также корректировки статьи 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) и создания комиссии по пересмотру уголовных дел.
13 июня Палата представителей приняла во втором чтении поправки в ст. 328, которые предусматривают снижение нижних пределов наказания по ч. 2 и 3 данной статьи на два года. Как пояснял БелаПАН член комиссии по национальной безопасности Василий Чекан, после вступления поправок в силу для тех, кто уже осужден по ч. 2 и 3 ст. 328 УК, возможен пересмотр дел, но не автоматически, а по ходатайству осужденного.