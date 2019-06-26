На вторую половину дня объявлено штормовое предупреждение

Белгидромет выступил с предупреждением – на вторую половину дня объявлен оранжевый уровень опасности.

Это связано с тем, как отмечают синоптики, что в некоторых районах страны воздух прогреется до +30..+33°С.

Необходимо помнить несколько правил, чтобы пережить жару без потерь: