Депутаты сделали Трудовой кодекс одним из худших в мире, — глава БКДП

Законопроект о поправках в Трудовой кодекс, который 26 июня приняли во втором чтении депутаты Палаты представителей, делает главный документ, регулирующий трудовую сферу в Беларуси, одним из худших в мире. Такое мнение БелаПАН высказал председатель Белорусского демократического конгресса профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук.

Лидер независимого профцентра сделал такой вывод на основе того, что парламентарии проголосовали, в частности, за перенос в Трудовой кодекс норм декрета № 29 от 26 июля 1999 года «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины», который закрепил систему повсеместного перехода на срочные трудовые контракты, и декрета № 5 от 15 декабря 2014 года «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», ужесточившего трудовую дисциплину.

Международная конфедерация профсоюзов (МКП) и входящий в ее состав БКДП неоднократно критиковали эти декреты за то, что с их помощью в Беларуси формируется система с признаками современного рабства и становится возможным использование принудительного труда.

«У нас был совершенно нормальный Трудовой кодекс, к нему не было больших претензий ни с нашей стороны, ни со стороны Международной организации труда или МКП, — отметил Ярошук. — Но теперь это кодекс, о котором может мечтать любой неолиберал. Теперь не на уровне декретов, но на уровне Трудового кодекса закреплено, что всех работников переводят на срочные условия найма, и Беларусь становится страной временной занятости. Работника без объяснения всяких причин и выплаты выходного пособия можно просто вышвырнуть в связи с окончанием срока действия трудового контракта. Его можно подвергнуть просто немыслимым наказаниям, лишая его до трех четвертей заработка с помощью штрафов за нарушение трудовой, производственной, исполнительской дисциплины».

По словам председателя БКДП, прежде власти на критику этих негативных моментов в сфере трудовых отношений могли отвечать тем, что они закреплены в декретах, которые «носят временный характер». «Выходит, что власти сами себя лишили возможности оправдываться временным действием этих норм перед международным сообществом и Международной организацией труда», — сказал он.

«Таким образом, власти показали, что Беларусь и дальше намерена двигаться в сторону окончательного сползания к авторитаризму в сфере трудовых отношений. Мы используем все свои возможности, задействуем ресурсы Международной организации труда, Международной конфедерации профсоюзов, чтобы обратить на это внимание всего международного сообщества», — подытожил Ярошук.