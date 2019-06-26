В Кремле рассказали о визите Путина к Лукашенко

Пресс-служба Кремля подтвердила визит Владимира Путина в Беларусь 30 июня.

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«30 июня Владимир Путин посетит Республику Беларусь с рабочим визитом, в ходе которого примет участие в торжественной церемонии закрытия II Европейских игр», — говорится в сообщении.

Посетить церемонию закрытия игр Путина пригласил Александр Лукашенко во время телефонного разговора 25 июня. Президенты «кратко обсудили двустороннюю повестку дня», сообщила по итогам беседы пресс-служба Лукашенко.

Церемония закрытия Европейских игр пройдет вечером 30 июня на стадионе «Динамо». На ней также ожидается присутствие президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщала ранее пресс-служба Лукашенко.