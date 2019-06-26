Умерла известный государственный деятель, дипломат Нина Мазай

На 70-м году жизни 26 июня скончалась известный государственный деятель, дипломат Нина Мазай, сообщили БелаПАН в пресс-службе Министерства иностранных дел.

По словам пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, в последние дни жизни она находилась в больнице.

Нина Мазай родилась 9 марта 1950 года в деревне Челющевичи Петриковского района Гомельской области. Окончила Белорусский государственный университет и Академию общественных наук при ЦК КПСС. Имела дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Трудовой путь начала учителем истории и обществоведения Ракитницкой школы Жабинковского района Брестской области. Работала вторым, затем первым секретарем Жабинковского райкома ЛКСМБ, секретарем, первым секретарем Брестского обкома ЛКСМБ, первым секретарем Центрального комитета ЛКСМБ.

С 1985 до 1991 годы Мазай была заместителем председателя Совета министров БССР. В 1988 году возглавила государственную комиссию по расследованию преступлений в Куропатах.

Дипломатическую карьеру начала с постоянного представителя Беларуси при ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Была послом Беларуси во Франции, по совместительству в Испании и Португалии.

С 1997 по 1999 годы работала заместителем министра иностранных дел. Также являлась послом по особым поручениям Министерства иностранных дел, была послом в Канаде.

Избиралась депутатом Верховного Совета Белорусской ССР 11-го созыва.

Была председателем комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики, членом постоянной комиссии Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по политическим вопросам и международному сотрудничеству, руководителем делегации Национального собрания по осуществлению контактов с Парламентской ассамблеей НАТО. Являлась заместителем руководителя делегации Национального собрания в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Была председателем совета специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи.

Награждена орденом Почета, медалью «За трудовое отличие», юбилейными медалями «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «65 год вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў», медалью «За сотрудничество» (Союзное государство), Почетной грамотой Верховного Совета БССР, Почетной грамотой Национального собрания, Почетной грамотой Совета министров БССР, Почетной грамотой Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.