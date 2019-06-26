Россельхознадзор бьет тревогу: выросло количество попыток «серого» ввоза мяса из Беларуси

/ Экономика
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Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям «отмечает увеличение количества попыток нелегального ввоза мясного сырья через российско-белорусский участок административной границы в Смоленской области», сообщила 26 июня пресс-служба ведомства.

В июне мобильные группы задержали четыре транспортных средства, ввозивших сырое мясо общим весом более 13,5 тонны без ветеринарных документов, отмечается в релизе.

На этой неделе оперативники Смоленской таможни остановили три микроавтобуса, двигавшихся в обход официальных пунктов учета, «в которых в антисанитарных условиях находилось более 10,5 тонны мяса говядины».

Ветеринарные инспекторы управления Россельхознадзора установили, что перевозка сырья осуществлялась без документов, подтверждающих его происхождение, качество и безопасность, а также с нарушением температурных режимов транспортировки.

«После завершения всех проверочных мероприятий принято решение подвергнуть данные грузы процедуре денатурации и вернуть на сопредельную территорию, а виновных лиц привлечь к административной ответственности», — сообщил Россельхознадзор.
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