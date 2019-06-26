БАТЭ, «Шахтер», минское «Динамо» и «Витебск» вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси
Сегодня состоялись четыре поединка стадии 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу сезона 2019/2020.
Команды, выступающие в высшем дивизионе, одержали победы:
- «Гранит» – «Динамо» (Мн) – 0:2;
- «Спутник» – БАТЭ – 2:5;
- «Смолевичи» – «Шахтер» – 0:2;
- «Слоним-2017» – «Витебск» – 1:3.
На этой стадии победитель определяется путем проведения одного матча.
Также в 1/16 финала встретятся:
- «Барановичи» – «Торпедо-БелАЗ»;
- «Лида» – «Слуцк»;
- «Ошмяны-БГУФК» – «Ислочь»;
- «Белшина» – «Минск»;
- «Клецк» – «Торпедо» (Мн);
- НФК – «Славия»;
- «Нафтан» – «Неман»;
- «Рух» – «Динамо» (Бр);
- «Волна» – «Дняпро»;
- «Арсенал» – «Энергетик-БГУ»;
- ГОБЖ – «Городея»;
- «Сморгонь» – «Гомель».