БАТЭ, «Шахтер», минское «Динамо» и «Витебск» вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси

Сегодня состоялись четыре поединка стадии 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу сезона 2019/2020.

Команды, выступающие в высшем дивизионе, одержали победы:

«Гранит» – «Динамо» (Мн) – 0:2;

«Спутник» – БАТЭ – 2:5;

«Смолевичи» – «Шахтер» – 0:2;

«Слоним-2017» – «Витебск» – 1:3.

На этой стадии победитель определяется путем проведения одного матча.

Также в 1/16 финала встретятся: