БАТЭ, «Шахтер», минское «Динамо» и «Витебск» вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси

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Сегодня состоялись четыре поединка стадии 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу сезона 2019/2020.

Команды, выступающие в высшем дивизионе, одержали победы:

  • «Гранит» – «Динамо» (Мн) – 0:2;
  • «Спутник» – БАТЭ – 2:5;
  • «Смолевичи» – «Шахтер» – 0:2;
  • «Слоним-2017» – «Витебск» – 1:3.

На этой стадии победитель определяется путем проведения одного матча.

Также в 1/16 финала встретятся:

  • «Барановичи» – «Торпедо-БелАЗ»;
  • «Лида» – «Слуцк»;
  • «Ошмяны-БГУФК» – «Ислочь»;
  • «Белшина» – «Минск»;
  • «Клецк» – «Торпедо» (Мн);
  • НФК – «Славия»;
  • «Нафтан» – «Неман»;
  • «Рух» – «Динамо» (Бр);
  • «Волна» – «Дняпро»;
  • «Арсенал» – «Энергетик-БГУ»;
  • ГОБЖ – «Городея»;
  • «Сморгонь» – «Гомель».
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Тэги: футбол-Кубок

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