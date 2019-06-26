Стало известно, почему Путин прилетит к Лукашенко

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Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Минск — «особый знак уважения России к тому, что сделала Беларусь на спортивных аренах II Европейских игр», заявил посол РФ Дмитрий Мезенцев в ходе чествования российских спортсменов в Доме болельщиков команды России, который работает на базе Дома Москвы в Минске в дни соревнований.

Кроме того, это «свидетельство того, какие особые, братские отношения связывают два славянских народа с учетом многовековых традиций, наших отношений, нацеленности в будущее, с учетом совместных планов», сказал Мезенцев, слова которого приводятся в пресс-релизе Дома болельщиков.

Путин посетит церемонию закрытия Европейских игр на минском стадионе «Динамо» 30 июня. На открытии присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Беларусь-Россия Европейские игры-2019 Персона: Дмитрий Мезенцев Город: Минск

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