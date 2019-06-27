Температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений побит в Беларуси 26 июня

Об этом свидетельствует проведенный сравнительный анализ температурных карт и архива Белгидромета.

В Высоком (Брестская область) воздух прогрелся до 34,4 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше прежнего максимума, зафиксированного 26 июня 2016 года в Дрогичине. В свою очередь, три года назад пал рекорд дня 37-летней давности (33,2 градуса 26 июня 1979 года в Вилейке).

В Бресте минувшим днем было 34 градуса (предыдущий рекорд для города — 33,4), в Волковыске — 33,5 (33,2), в Гродно — 33,2 (33), в Лиде — 32,4 (32). В самом Высоком прежний максимум составлял 33,2 градуса. Все побитые рекорды относятся к 2016 году.

В нынешнем июне новые температурные максимумы фиксировались 17 дней (с 4 по 17 июня, 20, 21 и 26 июня). В некоторых городах, включая Минск и Могилев, обновились рекорды месяца.

27 июня началось похолодание, которое продлится несколько дней.