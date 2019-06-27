Видеофакт. В Бурятии загорелся самолет с почти полусотней пассажиров

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» аварийно сел в аэропорту Нижнеангарска из-за отказа двигателя.

При посадке самолет выкатился за территорию летного поля, столкнулся с очистным сооружением и загорелся, сообщили в местном главке МВД.









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https://www.rbc.ru/society/27/06/2019/5d1437de9a79470b53cda706?from=from... огласно сообщению на сайте местного главка МВДПодробнее на РБК:

Видео с инцидентом предоставил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.