Видеофакт. В Бурятии загорелся самолет с почти полусотней пассажиров
Погибли два члена экипажа, пострадали до семи человек.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» аварийно сел в аэропорту Нижнеангарска из-за отказа двигателя.
При посадке самолет выкатился за территорию летного поля, столкнулся с очистным сооружением и загорелся,
огласно сообщению на сайте местного главка МВД
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/27/06/2019/5d1437de9a79470b53cda706?from=from...
Подробнее на РБК:
Видео с инцидентом предоставил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.