В КНДР пропал студент из Австралии

Алек Сигли в прошлом году уехал в Пхеньян для изучения корейской литературы в университете Ким Ир Сена.

Фото: Facebook / Alek Sigley

По данным телеканала АВС , друзья студента обратились в австралийский МИД и рассказали, что Сигли несколько дней не выходит на связь и не заходит на свои страницы в соцсетях.

Кроме учебы 29-летний австралиец занимался развитием своей туристической компании, которая специализируется на турах в КНДР.

В 2017 году Пхеньян вернул США студента Отто Вомбиера. Американец был осужден в КНДР на 15 лет за то, что сорвал пропагандистский плакат в гостинице. На момент освобождения он находился в коме и через несколько дней после возвращения домой умер.