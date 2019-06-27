В КНДР пропал студент из Австралии

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Алек Сигли в прошлом году уехал в Пхеньян для изучения корейской литературы в университете Ким Ир Сена.

Фото: Facebook / Alek Sigley

По данным телеканала АВС, друзья студента обратились в австралийский МИД и рассказали, что Сигли несколько дней не выходит на связь и не заходит на свои страницы в соцсетях.

Кроме учебы 29-летний австралиец занимался развитием своей туристической компании, которая специализируется на турах в КНДР.

В 2017 году Пхеньян вернул США студента Отто Вомбиера. Американец был осужден в КНДР на 15 лет за то, что сорвал пропагандистский плакат в гостинице. На момент освобождения он находился в коме и через несколько дней после возвращения домой умер.
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Тэги: КНДР Австралия пропал без вести Персона: Алек Сигли Отто Вомбиер Город: Пхеньян

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