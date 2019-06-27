Четыре человека погибли в ДТП под Полоцком

На минском направлении произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В инциденте погибли четыре человека и пострадали три.

Фото: ГАИ Витебск

По сообщению областной ГАИ, авария произошла вечером 26 июня на 47-м километре дороги Р46 возле деревни Гомель Полоцкого района. Предварительно, водитель Audi во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mazda.

В результате ДТП два пассажира Audi скончались на месте, а водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. Туда же направили водителя и пассажира второго авто. 12-летний ребенок, который в момент аварии находился в Mazda, умер в медучреждении. Позже скончался и водитель Audi.

Погибшие и пострадавшие в аварии — жители Полоцка и Новополоцка.