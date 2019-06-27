В Бишкеке проходит заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ

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В Бишкеке 27 июня проходит заседание Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Встреча проходит под председательством секретаря Совета безопасности Кыргызстана Дамира Сагынбаева. В ней участвуют секретари советов безопасности государств — членов ОДКБ и исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерий Семериков.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, в повестке заседания — обсуждение вызовов и угроз коллективной безопасности в сложившихся условиях, а также дополнительных мер по противодействию международному терроризму и экстремизму в формате организации, которые реализуются в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В ходе пленарного заседания планируется рассмотреть и одобрить ряд проектов решений, в том числе перечень дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье, план коллективных действий государств — членов ОДКБ по реализации Глобальной антитеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы.


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По итогам заседания будет подписан план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2020 год, план консультаций представителей государств — членов организации по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2019 года — первое полугодие 2020 года. Планируется также принять решение о регламенте информационного взаимодействия центра кризисного реагирования ОДКБ.

Всего в повестке заседания восемь вопросов, касающихся практически всех сфер деятельности организации.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
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Тэги: ОДКБ Беларусь-Кыргызстан Персона: Валерий Семериков Дамир Сагынбаев Город: Бишкек

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