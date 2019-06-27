Фотофакт. На месте Минского фарфорового завода строят ЖК с бульваром

Земельный участок в 4,3 га, на котором располагалось предприятие, смогли продать только с четвертого раза. Девелопер этой территории — компания «Инфореалт».

Рендер застройщика

В июле 2013 года нашелся инвестор, готовый взяться за эту территорию. За лот на торгах боролись два участника. Одним из них была компания «Инфореалт», которая и купила в итоге право аренды территории за 13,4 млрд (неденоминированных) рублей, сообщает realt.by .

После этого начались бюрократические согласования. Только в марте 2017 года участок выделили застройщику, еще позже девелопер приступил к сносу зданий завода. О начале строительства и возможных продажах квартир вообще стали говорить лишь к середине 2018-го.

Директор СООО «Инфореалт» Ирина Рондель уточнила, что в составе объекта условно выделено 4 платформы, включающие 16 очередей строительства. Архитектурный проект застройки объекта со сводным планом инженерных сетей согласован всеми инстанциями, включен в состав проекта детального планирования района, утвержден в генплане Минска. Сдача первого жилого дома с паркингом планируется во втором квартале 2021 года.

Источник: realt.by

Проект комплекса содержит три жилых дома, 4 подземных паркинга, 3 бизнес-центра, СПА-комплекс с бассейном и салоном красоты, пристроенный детский сад на 70 мест, продуктовый магазин, фудкорт, боулинг с кафе, тренажерный зал и другие объекты социальной инфраструктуры.

Главной особенностью комплекса служит пешеходный бульвар, расположенный посреди участка на месте бывшей реки Переспы, которую в 60-х годах прошлого века заточили в подземный коллектор.