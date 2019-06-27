В Минске россиянин потерял документы и попал в больницу

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Гражданин России приехал к родственникам в Минск и потерял документы. Внезапно у него сильно прихватило сердце, и мужчина попал в больницу.

Иностранец обратился к сотрудникам отдела по гражданству и миграции Октябрьского РУВД с просьбой помочь восстановить необходимые документы для возвращения на родину, сообщает minsknews.by.

«Никогда не думал, что ко мне так отнесутся. Белорусские милиционеры попросили врачей, чтобы я получил достойное лечение, и даже за свои деньги купили мне все необходимые лекарства. Теперь я уверен, что милиция может не только наказывать, но и помогать в трудную минуту, причем как соотечественникам, так и иностранцам», — сказал россиянин.

Его уже выписали из больницы.
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Тэги: Беларусь-Россия госпитализация паспорт

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