Директор двух служб такси в Минске не уплатили в бюджет 700 тысяч рублей налогов

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Уклонение от уплаты налогов выявили сотрудники Департамента финансовых расследований.

По сообщению пресс-службы Комитета госконтроля, в 2015-2017 годах в бухгалтерском учете не отражалась часть выручки, что повлекло занижение налоговой базы. По подсчетам следствия, две фирмы под руководством 42-летнего минчанина не уплатили в бюджет более 700 тысяч рублей налогов.

В его отношении возбудили два уголовных дела, что грозит семью годами лишения свободы.
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Тэги: такси уклонение от уплаты налогов ДФР Город: Минск

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