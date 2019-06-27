Директор двух служб такси в Минске не уплатили в бюджет 700 тысяч рублей налогов

Уклонение от уплаты налогов выявили сотрудники Департамента финансовых расследований.

По сообщению пресс-службы Комитета госконтроля, в 2015-2017 годах в бухгалтерском учете не отражалась часть выручки, что повлекло занижение налоговой базы. По подсчетам следствия, две фирмы под руководством 42-летнего минчанина не уплатили в бюджет более 700 тысяч рублей налогов.

В его отношении возбудили два уголовных дела, что грозит семью годами лишения свободы.