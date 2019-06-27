По билетам Евроигр в Беларусь приехало меньше 5 тысяч иностранцев

Власти рассчитывали, что соревнования посетят 30 тысяч иностранных болельщиков.

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Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун сообщил количество лиц, приехавших в нашу страну по билетам Европейских игр и заявивших о намерении посетить спортивные мероприятия — 4686 человек. К ним добавились 252 болельщика из зарубежья, воспользовавшихся безвизовым режимом въезда и приехавших в Беларусь из России.

Число россиян, прибывших в Минск на Евроигры, чиновник не назвал.

Для сравнения, на ЧМ по хоккею в 2014 году в белорусскую столицу приехали более 80 тысяч человек из 46 стран.

Как сообщали Naviny.by, на подготовку Евроигр потрачено около 270 миллионов долларов, хотя Александр Лукашенко обещал, что уложится в 50 млн.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Европейские игры-2019 безвизовый въезд иностранные туристы Персона: Алексей Бегун Город: Минск

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