По билетам Евроигр в Беларусь приехало меньше 5 тысяч иностранцев

Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун сообщил количество лиц, приехавших в нашу страну по билетам Европейских игр и заявивших о намерении посетить спортивные мероприятия — 4686 человек. К ним добавились 252 болельщика из зарубежья, воспользовавшихся безвизовым режимом въезда и приехавших в Беларусь из России.

Число россиян, прибывших в Минск на Евроигры, чиновник не назвал.

Для сравнения, на ЧМ по хоккею в 2014 году в белорусскую столицу приехали более 80 тысяч человек из 46 стран.

Как сообщали Naviny.by, на подготовку Евроигр потрачено около 270 миллионов долларов, хотя Александр Лукашенко обещал, что уложится в 50 млн.