Бывшего президента Кыргызстана лишили неприкосновенности — ему грозит тюрьма

Парламент Кыргызстана лишил неприкосновенности Алмазбека Атамбаева.

Сто три депутата проголосовали «за», шесть — «против», сообщает «Настоящее время» .

Парламент направил в Генпрокуратуру материалы для вынесения обвинительного заключения для лишения Атамбаева статуса неприкосновенности. Она нашла основания к пяти обвинениям из шести, представленных парламентом. В частности, признаки особо тяжкого преступления нашли в следующих обвинениях:

— незаконное завладение участком в селе Кой-Таш, где Атамбаев построил дом,

— незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева,

— незаконное обогащение,

— коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека,

— возможная причастность к незаконным поставкам угля на ТЭЦ Бишкека.

Оснований для обвинений не подтвердили лишь в одном пункте — гонения на депутатов, судей, общественных деятелей и СМИ.

Статус экс-президента Кыргызстана имеет только Роза Отунбаева. Алмазбек Атамбаев и свергнутые в результате революций Аскар Акаев и Курманбек Бакиев лишены этого статуса.