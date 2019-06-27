МАРТ подготовил новые правила госзакупок – кто заработает, а кто сэкономит

Новые правила госзакупок повысят их прозрачность и гласность, а также сэкономят бюджетные средства, заявил 27 июня на пресс-конференции в Минске заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.

Он напомнил, что новая редакция закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» вступит в силу 1 июля 2019 года.

«Что касается экономии бюджета, цифры пока не назову. Сколько мы сэкономим, будет видно через год. Но повышение прозрачности полного цикла госзакупок и требования к участникам, подача жалоб — все это будет способствовать более эффективному расходованию бюджетных средств. У участников и заказчиков появляется большее поле для маневра», — пояснил замминистра.

«Наше новое законодательство полностью соответствует договору ЕАЭС. Мы выглядим более продвинуто по отношению к другим странам союза в части доступа на наш рынок. Еще есть определенные вопросы по доступу на рынки стран ЕАЭС, с нашей стороны мы признали электронные цифровые подписи, и все могут приходить и работать на равных условиях», — отметил Картун.

В новых правилах содержится требование сохранения неизменности условий договора на государственную закупку. «Не допускается изменение условий проекта договора на стадии заключения. На стадии исполнения договора предусмотрен запрет на изменение предмета госзакупки и требований к нему, его объема, качества, порядка оплаты, сроков исполнения, обязательств поставщиков, цены договора, ответственности сторон», — пояснил замглавы ведомства.

Также, по его словам, с 1 июля заработает государственная информационно-аналитическая система управления государственными закупками (ГИАС), которая «позволит автоматизировать процесс закупок, начиная от их планирования (размещение годового плана) и заканчивая оплатой договора, обеспечивая тем самым максимальную прозрачность проводимых процедур».

Кроме этого, определен перечень требований к участникам процедур. «Станет невозможным установление требования к опыту работы участников, технической оснащенности, финансовому состоянию и так далее, если такие требования не предусмотрены нормативными правовыми актами. Это позволит участвовать в госзакупках более широкому кругу поставщиков, в том числе представителям малого и среднего бизнеса», — отметил Картун.

Среди новшеств также изменение подходов к ведению списка недобросовестных поставщиков. «Теперь для этого не требуется решение суда. Кроме этого, такие поставщики лишаются права участия в госзакупках на два года, а не на год, как ранее», — сказал замминистра.

Также предъявляются профессиональные требования при осуществлении госзакупок. У заказчиков должен быть специалист или несколько сотрудников, которые пройдут дополнительное обучение в сфере госзакупок. Такое образование должно быть и у членов комиссии, возглавить которую теперь может лишь либо руководитель, либо его заместитель.

Кроме того, определен порядок процедуры закупок из одного источника. «Так, предусмотрена обязанность заказчика для изучения конъюнктуры направлять запросы не менее чем к пяти потенциальным поставщикам при их наличии», — пояснил замглавы МАРТ.