«Матери 328»: в ближайшее время пройдет встреча с главой Администрации президента

Активисткам инициативы «Матери 328» пообещали в ближайшее время встречу с главой Администрации президента Натальей Кочановой. Об этом БелаПАН сообщила лидер инициативы Лариса Жигарь после встречи с заместителем главы администрации Николаем Снопковым 27 июня.

«На встречу ходили трое из мам. Из тех, кто держит голодовку, была только я, — рассказала Жигарь. — Нас принял заместитель Кочановой Николай Снопков. Встреча длилась около 45 минут, диалог состоялся конструктивный. Снопков сказал, что знает нашу ситуацию, с Кочановой ее обсуждали, она готова встретиться с нами».

По ее словам, присутствовавший на встрече сотрудник президентской администрации Григорий Шлык, который отвечает за работу с обращениями граждан, подтвердил женщинам, что Наталья Кочанова с ними встретится. «Но я им сказала, что матери голодают уже 16-й день и нам нужно официальное письменное подтверждение, что Кочанова нас примет. Только когда мы получим такое подтверждение, мы, возможно, обсудим прекращение голодовки. Пока мы голодовку прекращать не намерены», — заявила Жигарь.

По ее словам, матерям осужденных пообещали выслать такое уведомление в ближайшие дни. Встреча с Кочановой должна состояться до 10 июля.

День назад Жигарь сообщила БелаПАН, что 28 июня все участницы голодовки намерены приехать в Администрацию президента. «Мы поменяли планы. Завтра не пойдем, так как не хочется создавать конфликтной ситуации. Ожидаем встречи с Кочановой», — сказала лидер инициативы сегодня.

Голодовка матерей осужденных по ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) проходит с 11 июня в деревне Остров Пуховичского района Минской области. С первого дня в ней участвуют Алла Берналь, Елена Кузьмина и Людмила Кулинич. 22 июня к ним присоединилась Лариса Жигарь. Женщины требуют встречи с Александром Лукашенко, Натальей Кочановой, новым главой МВД Юрием Караевым, а также корректировки антинаркотической статьи и создания комиссии по пересмотру уголовных дел уже осужденных по ст. 328.

13 июня Палата представителей приняла во втором чтении поправки, которые предусматривают снижение нижних пределов наказания по ч. 2 и 3 данной статьи на два года. Как пояснял БелаПАН член комиссии по национальной безопасности Василий Чекан, после вступления поправок в силу для тех, кто уже осужден по ч. 2 и 3 ст. 328 УК, возможен пересмотр дел, но не автоматически, а по ходатайству осужденного.