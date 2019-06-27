Новый пограничный мост через Буг: Беларусь и Польша выделят деньги на строительство

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Беларусь и Польша построят новый автодорожный пограничный мост через реку Западный Буг на погранпереходе «Домачево — Словатичи».

Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, соглашение о строительстве моста подписано 27 июня в Минске в рамках пятого заседания Белорусско-польской рабочей группы по вопросам сотрудничества в области транспорта на белорусско-польской государственной границе. Цель соглашения — обеспечение безопасности и улучшение дорожного движения между странами.

Ожидается, что строительство моста через Западный Буг на автомобильной дороге Р-94 Брест — граница Республики Польша (Домачево) продлится год и 10 месяцев. Его длина составит 208,8 метра, а ориентировочная стоимость с учетом продолжительности выполнения работ — порядка 28 млн рублей.

Как отмечает пресс-служба Минтранса, мостовой переход позволит обеспечить круглосуточную беспрерывную работу республиканской автомобильной дороги Р-94 и пограничного перехода «Домачево», что в свою очередь снизит нагрузку на пограничных переходах «Варшавский мост» и «Козловичи». Новый мост, сообщает ведомство, снизит транспортные и внетранспортные запреты, повысит скорость движения, обеспечив при этом безопасные условия движения автотранспорта и пешеходов. Отмечается также, что это будет способствовать обеспечению развития региона, в том числе в сфере туризма и транзита грузоперевозок.

Как заявил на заседании министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик, «правительства Беларуси и Польши решили построить новый безопасный мост, который позволит проезжать машинам с абсолютно любой грузоподъемностью». По его словам, польская сторона инвестирует для этого проекта 27 млн злотых (около 17,7 млн рублей).

В свою очередь министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко заявил: «Я надеюсь, что мы достаточно быстро выполним все организационные мероприятия, которые необходимы как с белорусской, так и с польской стороны. И в скором будущем приступим уже непосредственно к самому строительству. Была проведена достаточно большая подготовительная работа, и мы заинтересованы в том, чтобы данный мост появился как можно быстрее».

Участники пятого заседания Белорусско-польской рабочей группы по вопросам сотрудничества в области транспорта на белорусско-польской государственной границе также обсудили вопросы, связанные с активизацией взаимодействия стран в транспортной отрасли: развития приграничной инфраструктуры, строительства железнодорожных и автомобильных мостов, модернизации автомобильных дорог, воздушного и водного транспорта. Кроме того, были выработаны согласованные позиции по возможным вариантам реализации совместных проектов на условиях, отвечающих интересам обеих сторон.
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Тэги: Беларусь-Польша Беларусь-Польша-граница

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