С 1 июля белорусам станет жить проще

В Беларуси 1 июля начнется опытно-промышленная эксплуатация системы мгновенных платежей (СМП), разработанной Национальным банком совместно с банковским сообществом в целях развития и совершенствования платежной системы страны.

С 1 января 2019 года система находится в опытной эксплуатации, участие в которой принимают 10 банков.

Как сообщили в управлении информации Нацбанка, c 1 по 31 июля в целях апробирования новой технологии обработки платежей и изучения платежного потока для установления наиболее эффективной тарифной политики система мгновенных платежей будет работать в режиме опытно-промышленной эксплуатации.

В указанный период техническим оператором системы — ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» — не будет взиматься плата с банков — участников СМП за проведение расчетов по мгновенным платежам.

«При этом возможно установление банками — участниками СМП тарифов для своих клиентов за пользование данным сервисом, если их система управления платежными рисками предусматривает способы снижения (недопущения) рисков, в том числе репутационных, в случае возникновения сбойных ситуаций в процессе проведения мгновенных платежей в период опытно-промышленной эксплуатации», — указывают в Нацбанке.

С 1 августа система мгновенных платежей будет введена в промышленную эксплуатацию.

Система мгновенных платежей позволит клиентам белорусских банков осуществлять оплату товаров, работ, услуг, исполнение обязательств перед бюджетом в белорусских рублях в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней 365 (366) дней в году (режим 24/7/365).

Участие банков в СМП будет носить добровольный характер, а конкретные условия осуществления мгновенных платежей будут определяться в договоре, заключенном банком — участником СМП с плательщиком.

Внедрение СМП является очередным шагом по совершенствованию платежной системы Республики Беларусь с учетом мировых тенденций, так как позволит осуществлять платежи более быстрым, надежным и эффективным способом за счет экономии транзакционных издержек для участвующих в процессе осуществления мгновенного платежа сторон.