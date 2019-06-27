«Жесть. Беспредел милиции в Гомеле!» Правоохранители выступили с опровергающим заявлением

Гомельская милиция прокомментировала инцидент на железнодорожном вокзале в Гомеле, произошедший 26 июня.

Десятки людей собрались вокруг милиционеров, которые задерживали пьяного мужчину, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте. Мужчина лежал на земле, а толпа пыталась помешать правоохранителям задержать нарушителя. Многие снимали происходящее на смартфоны. «Жесть. Беспредел милиции в Гомеле!» — видео с таким названием появилось в интернете и вызвало активные обсуждения в соцсетях.

В УВД рассказали, что 29-летний гомельчанин с признаками алкогольного опьянения переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Нарушение зафиксировал патрульный милиционер и попросил пройти мужчину в дежурную часть. Но когда сотрудник и нарушитель вышли в публичное место, «начался спектакль с гомельчанином в главной роли», цитирует БелаПАН официальный комментарий.

В УВД отмечают, что на крики нарушителя о помощи прибежали люди. Чтобы не усугублять ситуацию, сотрудники милиции пытались уговорить мужчину подняться и объяснить гражданам причину задержания, «но заведенная толпа оказалась не готова слушать и слышать», считают правоохранители.

Нарушителя все же доставили в райотдел милиции, и мужчина согласился, что переходил пути в неположенном месте, и оплатил штраф. В отношении мужчины составили еще один административный протокол — за неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел. Гомельчанина доставили в изолятор временного содержания до суда.

В милиции добавили, что мужчина дважды был судим по наркотическим статьям и ранее 22 раза привлекался к административной ответственности.

С начала года в Гомельской области на железной дороге погибло четыре человека, еще один человек пострадал, отметили в УВД.