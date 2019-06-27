Брестским властям предложили установить скульптуру «Бюрократ и человек»

Установить в Бресте скульптурную композицию «Бюрократ и человек» предлагает местный правозащитник Роман Кисляк.

Как сообщил БелаПАН правозащитник, 27 июня он направил в Брестский горисполком документ, в котором просит согласовать размещение скульптурной композиции в центре Бреста на улице Гоголя и предлагает свою концепцию композиции.

«В нее войдет скульптура бюрократа с торчащими из ушей пробками, которые символизируют нежелание слушать человека. Бюрократ будет без лица, чтобы исключить случайное совпадение с действующими чиновниками. Над этой скульптурой будет фонарь в обрамлении надписи «проблемы людей». Это будет подчеркивать, что бюрократу проблемы людей «до фонаря», — сказал Кисляк. — За спиной бюрократа я предлагаю установить скамейку со скульптурой сидящего на ней человека, который столкнулся с бюрократизмом. На скамейку смогут присесть жители и гости нашего города».

Правозащитник пишет в заявлении, что изготовление и установка арт-объекта не повлечет расходования бюджетных средств, так как проект будет реализован за счет средств брестчан, поддержавших такую идею.

«Свое предложение по установке такой композиции обосновываю тем, что в Беларуси и сопредельных с ней странах нет скульптур на тему бюрократизма, а также тем, что этот, на мой взгляд, уникальный арт-объект значительно повысит туристическую привлекательность нашего города, — отметил Кисляк. — Для людей, которые столкнулись с бюрократизмом, это будет место, где они смогут излить свои негативные эмоции. То есть у данной скульптурной композиции будет и психотерапевтический эффект».

Как подчеркнул правозащитник, установка такого арт-объекта стала особенно актуальной в связи с общественным протестом против строительства аккумуляторного завода под Брестом.

«За полтора года общественной кампании против этого завода активисты услышали от чиновников и увидели в их ответах столько примеров манипулирования словами, что кажется, нас сложно уже чем-то удивить. Но нет, они умудряются нас удивлять буквально каждую неделю. Слова Кастуся Калиновского: «Не народ для ўрада, а ўрад для народа» актуальны сейчас как никогда», — заявил Кисляк.