Депутат Анисим: претензии к указателям на белорусской латинице безосновательны

Претензии к указателям с названиями объектов на белорусской латинице безосновательны. Такое мнение высказала 27 июня на пресс-конференции депутат Палаты представителей Алена Анисим, отвечая на вопрос БелаПАН, насколько целесообразно использовать в указателях белорусскую латиницу.

Перед Европейскими играми в Минске появились указатели, на которых названия объектов написаны на кириллице и латинице.

«Употребление белорусской латиницы имеет достаточную историю. Наша белорусская топонимическая комиссия подтвердила, что именно эта латиница долгое время использовалась в начале XX века, была понятной и не вызывала непонимания для использования. Это послужило аргументом, чтобы белорусская латиница в географических названиях была признана на международном уровне. То, что кому-то что-то не нравится, это не аргумент. Почему у других английский вариант латиницы — потому что у них не было практики использования латиницы. Потому сегодня высказывать претензии безосновательно», — сказала Анисим.

Заместитель главы ТБМ Денис Тушинский отметил, что традиционная белорусская латиница имеет ряд преимуществ перед «англоподобной» транслитерацией. В частности звуки [ш] и [ч] передаются меньшим количеством букв, что снижает стоимость печати. Он добавил, что эти указатели делаются для иностранцев, и у них это проблем не вызывает.