Президент Таджикистана Рахмон прибыл в Минск

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл вечером 27 июня с официальным визитом в Беларусь. Его самолет приземлился в национальном аэропорту Минск, сообщили в эфире новостей телеканала ОНТ.

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28 июня состоятся переговоры Рахмона с Александром Лукашенко. Планируется, что кроме официальных мероприятий президент Таджикистана посетит церемонию закрытия II Европейских игр 30 июня.

Предстоящий визит Эмомали Рахмона глава белорусского государства обсуждал 3 июня на встрече с послом Республики Таджикистан Махмадшарифом Хакдодом.

«В ближайшее время, мы об этом договорились, приедет в Беларусь ваш президент. Его знают, любят в Беларуси. И знает не только, как у нас сейчас принято говорить, элита — те, которые занимаются политикой. Эмомали Шариповича хорошо знает белорусский народ. Мы ждем его приезда», — сказал белорусский руководитель.

«Пусть ближе познакомится с нашей страной, она отличается по природе от вашей: у вас больше гор, у нас их, к сожалению, нет вообще. Хотя у вас есть и такие места, как у нас в Беларуси. Я их видел, он возил меня в эти районы, — отметил Лукашенко. — Он несколько дней будет находиться в Беларуси, и, конечно, мы с вами должны его достойно встретить».

25 июня Лукашенко говорил с Рахмоном по телефону. Главы государств обсудили двустороннюю повестку дня, вопросы развития сотрудничества в различных сферах с акцентом на подготовку предстоящего визита.