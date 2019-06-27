Беларусь подтвердила свои обязательства по борьбе с нелегальной миграцией

Заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас встретился 27 июня в Минске с руководителем представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси Зейналом Гаджиевым.

Как сообщает пресс-служба МИД, собеседники обсудили развитие сотрудничества Беларуси и МОМ в решении вопросов нерегулярной и вынужденной миграции, отметили успешное взаимодействие компетентных белорусских партнеров с МОМ на этих направлениях.

Дапкюнас выразил уверенность в том, что сотрудничество Беларуси с МОМ имеет большой потенциал и его повестка дня должна расширяться.

В частности, собеседники согласились с тем, что влияние миграционных процессов, особенно трудовой миграции, на социально-экономическое развитие государства является актуальной темой для совместной работы.

В ходе встречи Дапкюнас и Гаджиев также договорились о совместном изучении международного опыта, который может быть полезен Беларуси при разработке и осуществлении на практике национальной стратегии развития туризма, включая так называемый ностальгический (туризм в места проживания предков) и вовлечение в эту деятельность соотечественников и заинтересованных партнеров за рубежом.