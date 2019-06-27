Путин ответил на вопрос, кто будет его преемником

Глава российского государства Владимир Путин накануне саммита «Большой двадцатки» дал обширное интервью одному из самых престижных печатных изданий мира.

Так, в разговоре с корреспондентом FT , он отметил, что размышляет на тему своего преемника с 2000 года.

Путин утверждает, пишет издание, что думает о человеке, который может его заестить, уже много лет. Но конкретную персону он так и не назвал.

Напомним, Путин возглавил российское государство 31 декабря 1999 года в связи с досрочным уходом Бориса Ельцина в отставку.