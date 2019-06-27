Россельхознадзор уничтожил более 140 тонн яблок из Беларуси

Более 140 тонн ввезенных из Беларуси яблок утилизированы за последние несколько дней на полигонах твердых бытовых отходов Брянской и Смоленской областей.

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В частности, как сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Смоленской и Брянской областям, 24 и 26 июня в Новозыбковском районе Брянской области уничтожены пять партий яблок общим весом более 80 тонн.

Ранее транспортные средства с фруктами были задержаны сотрудниками ГИБДД, Брянской таможни и пограничниками ФСБ России. В результате досмотра продукции специалисты Россельхознадзора установили, что во всех случаях яблоки ввозились с территории Беларуси минуя официальные фитосанитарные контрольные посты. «При этом необходимые сопроводительные документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность, отсутствовали», — говорится в сообщении.

Кроме того, на полигоне в Смоленской области 25 июня была уничтожена 61 тонна яблок неизвестного происхождения, также поступивших с территории Беларуси без необходимых документов. Указанные грузы были задержаны сотрудниками Смоленской таможни и пограничного управления ФСБ России по Смоленской области.

Запрет на ввоз яблок и груш из Беларуси был введен 12 апреля. Москва обвиняет Минск в поставках санкционной продукции из Европы под видом белорусской.

О том, что Россельхознадзор не намерен инициировать снятие запрета на поставки яблок и груш из Беларуси, сообщил 29 мая глава ведомства Сергей Данкверт. Чиновник не исключил, что Россельхознадзор введет новые запреты на поставки овощей и фруктов из Беларуси. «Это зависит от того, как пойдет. Мы же анализируем продукцию, которая приходит к нам. И если будут нетрадиционные виды, то будут меры», — заявил он.