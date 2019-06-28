Балтика принесла в Беларусь прохладу

/ Общество
Просмотров: 523

В последний день уходящей рабочей недели погоду на территории Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря.

Днем ожидается прохладная ветреная погода. В восточных регионах пройдут дожди (в некоторых регионах прогремят грозы).

Ветер северо-западный сильный порывистый. Максимально воздух прогреется до +15..+21°C (в юго-западных районах до +23°C).

В столице будет облачно с прояснениями. Вероятность дождя составляет 5-10%. Столбик термометра покажет:

  • утром +13..+15°C;
  • днем +18..+20°C;
  • вечером +14..+16°C.

Ранее Naviny.by публиковали видео молнии, которая попала на камеры пользователей интернета.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные