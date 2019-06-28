Балтика принесла в Беларусь прохладу

В последний день уходящей рабочей недели погоду на территории Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря.

Днем ожидается прохладная ветреная погода. В восточных регионах пройдут дожди (в некоторых регионах прогремят грозы).

Ветер северо-западный сильный порывистый. Максимально воздух прогреется до +15..+21°C (в юго-западных районах до +23°C).

В столице будет облачно с прояснениями. Вероятность дождя составляет 5-10%. Столбик термометра покажет:

утром +13..+15°C;

днем +18..+20°C;

вечером +14..+16°C.