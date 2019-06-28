Стихия сорвала крыши в десятках поселков Могилевщины

Прошедшая по территории Могилевской области стихия нанесла немалый урон Могилевской области.

По информации местных спасателей, порывы ветра достигали 23 м/с, в результате чего в Бобруйском, Кировском и Славгородском районах пострадали девять населенных пунктов.

Как отмечается, у 22 сельхозобъектов «сорвало крышу», ремонт нужен пяти частным домам.

Ранее Naviny.by публиковали видео молнии, которая в Могилеве попала на камеры пользователей интернета.