Палата представителей приняла в двух чтениях законопроект об амнистии

Палата представителей 28 июня приняла сразу в двух чтениях законопроект об амнистии. Представлял документ министр внутренних дел Юрий Караев.

«В нашем государстве всегда применяется принцип гуманизма в отношении лиц, совершивших преступление», — сказал он.

По его словам, срок исполнения закона об амнистии продлен с шести до девяти месяцев.

Законопроект, в частности, предлагает сократить на один год срок наказания для лиц, совершивших преступления, предусмотренные частями 1, 2 и 3 статьи 328 УК (незаконный оборот наркотических средств). Для лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, срок наказания будет сокращен на два года.

Караев подчеркнул, что амнистия не коснется лиц, осужденных за коррупционные преступления.

По его информации, законопроект об амнистии традиционно предусматривает освобождение от наказания так называемой льготной категории лиц: несовершеннолетних, беременных, женщин и одиноких мужчин, имеющих детей до 18 лет, инвалидов I и II групп, лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста, больных активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями второй, третьей, четвертой клинических групп, ВИЧ-инфицированных с 3-й и 4-й стадиями заболевания, ветеранов боевых действий на территории других государств, пострадавших от аварии на ЧАЭС, получивших ранения, увечья, заболевания в период прохождения военной службы.

Такие лица подлежат освобождению от наказания в виде общественных работ, штрафа, лишения права занимать определенные должности, исправительных работ, ограничения свободы, лишения свободы, а также иных мер уголовной ответственности.

Караев отметил, что амнистия будет распространяться на лиц, которые полностью погасили ущерб и хорошо характеризовались во время отбывания наказания.

По словам главы МВД, амнистия не коснется осужденных за убийство (ч. 2 ст. 139 УК), изнасилование (чч. 2, 3 ст. 166 УК), половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет (ч. 2 ст. 168 УК), совершивших ДТП в нетрезвом состоянии с погибшими и пострадавшими (чч. 4, 5 ст. 317 УК), измену государству, шпионаж (стст. 356—362 УК), клевету в отношении президента (ст. 367 УК), получивших безвозмездную иностранную помощь в нарушение законодательства (ст. 369.2 УК), нарушивших порядок организации или проведения массовых мероприятий (ст. 369.3 УК), злоупотребивших властью или служебными полномочиями (стст. 421−422, чч. 2 и 3 ст. 424 УК), совершивших бездействие должностного лица (чч. 2 и 3 ст. 425 УК), превысивших власть или служебные полномочия (чч. 2 и 3 ст. 426 УК).

Как отметил Караев, по амнистии из исправительных учреждений закрытого типа будут освобождены шесть тысяч человек, из учреждений открытого типа — 685.

За принятие законопроекта во втором чтении проголосовало 104 депутата.