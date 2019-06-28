Новый глава МВД разъяснил, как надо относиться к скульптуре городового

К скульптуре городового, которая установлена возле входа в Министерство внутренних дел, «всегда можно было подходить и трогать его».

Фото с сайта n.sn.by

Как заявил сегодня журналистам глава милицейского ведомства Юрий Караев, «к нему [памятнику] всегда можно было подходить»: «Нельзя делать к нему какие-то оскорбляющие общество вещи. Все, что не оскорбляет человеческое достоинство, все можно. Эти ребята (сотрудники МВД — БелаПАН.) проинструктированы. Все делать по-человечески, вот и все».

Скульптура «Минский городовой» была установлена возле здания МВД в 2017 году по случаю 100-летия белорусской милиции и вызвала неоднозначную реакцию в обществе.

Милиция неоднократно задерживала людей за какие-либо действия по отношению к скульптуре, после чего их подвергали административным наказаниям.