Белый дом: Трамп и Путин решили налаживать отношения

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Долгожданная для официальных Вашингтона и Москвы встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, прошедшая на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке, продолжалась 1,5 часа.

Фото пресс-службы Кремля

Как сообщили в пресс-службе американского лидера, президенты обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине. Отмечается, что оба лидера «согласились, что улучшение отношений – в интересах обеих стран и всего мира».

Это вторая полноформатная встреча двух президентов. Самая масштабная их встреча прошла в июле 2018-го во время саммита в Хельсинки.
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Тэги: США-Россия Персона: Дональд Трамп Владимир Путин Город: Осака

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