Цена на газ для Беларуси: вопрос остается открытым

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Беларусь и Россия продолжают переговоры о цене на газ на ближайшие годы, сообщил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич 28 июня в Минске перед открытием совместного заседания обеих палат Национального собрания.

«Переговоры идут, позицию белорусской стороны вы хорошо знаете, я уже неоднократно об этом говорил, — отметил министр. — Переговоры идут сложно, но идут. Срок [определения механизма формирования цены на газ для Беларуси с 2020 года] до 1 июля был установлен межправительственным соглашением, а вообще у нас цена на природный газ должна быть установлена с 1 января 2020 года. Переговоры ведутся, но сроков определенных нет, есть реперные точки — 1 июля, что было прописано в межправительственном соглашении, 1 января 2020 года — новая цена должна быть к этому периоду».


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По словам чиновника, переговоры идут «и на уровне вице-премьеров с участием посла РФ, и на уровне отраслевых министерств». Каранкевич заявил, что «пока не может комментировать», увязывает ли Россия цену на газ для Беларуси с интеграционными процессами.

Министр подчеркнул, что стороны договариваются о цене на газ «не только на один год, а на перспективу». «По крайней мере, мы говорим, что до создания общего рынка газа должна быть четкая траектория, четкое формирование цены на этот период — с 2020 года и до формирования общего рынка газа», — сказал он.

В апреле 2017 года Россия согласовала цену на газ для Беларуси в 2018 и 2019 годах на уровне 129 и 127 долларов за тысячу кубометров.

До 1 июля 2019 года российской и белорусской сторонам нужно подготовить предложение о внесении изменений в ценовой протокол.

«Этот вопрос еще открыт. Соответствующие предложения белорусской стороной направлены, они находятся в стадиях обсуждения. Но у нас еще есть полгода, чтобы выработать согласованное решение. Это будет касаться вопроса формирования цены на 2020-2024 годы, то есть на переходный период до создания [единого] рынка газа, который планируется с 1 января 2025 года», — пояснил в конце прошлого года журналистам Виктор Каранкевич.
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Тэги: цена на газ Беларусь-Россия Персона: Виктор Каранкевич

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