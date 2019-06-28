Минск прокомментировал предстоящую передачу Украине пленных

МИД Беларуси приветствует предстоящую передачу в Минске украинских военных, находящихся в плену на Донбассе.

«Мы всегда говорили о том, что будем поддерживать любые действия, направленные на установление мира на украинской земле, — говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, который размещен на сайте министерства. — Возвращение людей, удерживаемых долгое время в плену, — благородное дело. Наконец-то, матери увидят своих сыновей, а дети — отцов. Это — главное, и это происходит на белорусской земле».

«Поэтому в данном конкретном случае не столь важно, какие мотивы здесь доминируют — предвыборные, политические или какие-либо еще. Важны не какие-то закорючки в казенных документах и бюрократическая казуистика, а конкретные дела», — подчеркнул Глаз.

«Мы и далее будем приветствовать все шаги, направленные на возвращение мира в Украину и готовы сделать для этого все возможное», — добавил пресс-секретарь МИД.

О том, что сегодня в Минске состоится передача четырех украинских военных, находящихся в плену на Донбассе, стало известно накануне.