ОАЭ заинтересованы в разработках белорусских айтишников

Делегация Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром образования Хуссейном аль-Хаммади посетила 27 июня Парк высоких технологий.

Министру представили технологию виртуальной реальности для сферы образования, сообщает пресс-служба ПВТ. С помощью VR-шлема и специальных джойстиков можно обучаться управлению поездом, овладеть профессией маляра. В планах внедрить эту технологию в нескольких школах. С помощью виртуальной реальности хотят проводить уроки химии и астрономии.

«Мы отправим к вам нашу команду для изучения опыта. Хотим увидеть, как вы будете внедрять виртуальную реальность в школы», — отметил Хуссейн аль-Хаммади.

Министру образования ОАЭ также продемонстрировали сервис schools.by, созданный белорусскими специалистами. В прошлом месяце schools.by стал самым популярным образовательным сайтом в стране. Одним из основных продуктов компании является электронный дневник. Сегодня почти тысяча белорусских школ ведет учет отметок с помощью сервиса schools.by. Для всей системы образования он абсолютно бесплатный. В этом году компания вступила в ПВТ.

Аль-Хаммади также проинформировали об основных положениях декрета о цифровой экономике, продемонстрировали технологии дистанционного образования.

Тесное сотрудничество Парка высоких технологий и ОАЭ планируется в рамках Всемирной выставки Expo-2020 в Дубае. Участие в форуме примут семь резидентов ПВТ. В зоне «Инновации» национального павильона будут представлены последние разработки белорусских IT-компаний и стартапов: искусственный интеллект в сельском хозяйстве, интеллектуальная система безопасности масштабных мероприятий, кабины виртуальной реальности и «танки» в дополненной реальности. От Парка высоких технологий свои проекты покажут компании Synesis, VironIT, OneSoil, BambooGroup, VirtualRealityTechnologies, Game Stream, Innowise Group.