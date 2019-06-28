Скандал с грязной нефтью: белорусский чиновник пригрозил России судом

Если не удастся договориться с Россией о компенсации из-за грязной нефти, вопрос будет решаться через суд, заявил заместитель премьер-министр Беларуси Игорь Ляшенко, отвечая 28 июня на вопросы депутатов парламента.

«Что касается упущенной выгоды, здесь, видимо, очевидно, что данный вопрос в случае недостижения договоренностей будет решаться с сопредельной российской стороной через суд», — сказал он.

Ляшенко отметил, что на балансе в системе белорусских нефтепроводов находилось 1,2 млн тонн загрязненной нефти. «Разработаны с российской стороной были технологические мероприятия. По мере подачи по одной из труб чистой нефти мы выдавливали по оставшимся трубам грязную нефть назад в Россию. Они ее сами будут утилизировать», — сказал чиновник.

По его словам, на Мозырском НПЗ в результате поставок некачественной нефти, по предварительным оценкам, пострадало оборудование примерно на 20 млн долларов США.

«Мозырский НПЗ не имеет альтернативного источника поставки, в отличие от «Нафтана», у него не было альтернативной трубы, поэтому должен был оптимизировать свой технологический процесс, чтобы по максимуму уберечь оборудование от критического износа. Соответственно, он работал на сниженных нагрузках, — сказал Ляшенко. — По величине оборудования, которое уже сейчас вышло из строя и отставлено, эта сумма эквивалентная 20 млн долларов. В августе предусмотрен плановый капитальный ремонт данного предприятия. В ходе капитального ремонта уже системно будут проанализированы все технологические системы и оборудование, и получим уже удостоверенную полную опись. Российская сторона об этом уведомлена».

Ляшенко отметил, что на Мозырском НПЗ есть и российские акционеры, не связанные со структурами компании «Транснефть», которые также «заинтересованы в положительных результатах работы и возмещении ущерба».

«Здесь есть абсолютное понимание в части того, что ущерб освидетельствован соответствующей комиссией и суммы будут предъявлены к возмещению», — сказал вице-премьер.

Повышенное содержание дихлорэтана в российской нефти «Белнефтехим» обнаружил в апреле и, чтобы избежать аварии на НПЗ, снизил переработку и экспорт нефтепродуктов.

После того как принимать некачественное сырье отказались иностранные потребители, транзит по нефтепроводу «Дружба» был полностью остановлен, сейчас поставки возобновлены.