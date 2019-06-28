Внешний госдолг Беларуси составляет 16,6 млрд долларов

Государственный долг Республики Беларусь уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 1,5 млрд рублей, или на 3,3%, на 1 июня составил 43,9 млрд рублей, сообщает Министерство финансов.

При этом внешний госдолг на 1 июня составил 16,6 млрд долларов, снизившись с начала года на 0,3 млрд долларов, или на 1,7%.

За пять месяцев привлечены внешние государственные займы на 326,7 млн долларов: 269,5 млн — правительство и банки России; 36,4 млн — МБРР; 13,7 млн — ЕБРР и Северный инвестиционный банк; 7,1 млн — Экспортно-импортный банк Китая.

Погашение внешнего государственного долга в январе—мае 2019 года составило 660,5 млн долларов: 286,9 млн —правительство России; 247,2 млн — банки Китая; 88,3 млн — ЕФСР; 36,6 млн — МБРР; 0,8 млн — ЕБРР и СИБ; 0,7 млн — Товарно-кредитная корпорация США.

По данным Минфина, внутренний государственный долг на 1 июня 2019 года составил 9,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,2 млрд рублей, или на 2,2%.

За январь-май 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 500,3 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 157,3 млн долларов и 227,2 млн рублей.

Как сообщал БелаПАН, данные Минфина свидетельствуют о том, что 82,4% накопленной задолженности Беларуси по внешнему госдолгу приходится на долю восточных кредиторов: Китай (3,3 млрд долларов), Россию (7,9 млрд долларов) и Евразийский фонд стабилизации и развития (2,68 млрд долларов). На долю западных кредиторов приходится 17,6% внешнего госдолга Беларуси.

Согласно обновленному прогнозу Минфина, в 2019 году платежи Беларуси по обслуживанию и погашению госдолга составят 3,29 млрд долларов. В 2020 году они оцениваются в 3,63 млрд долларов, в 2021 году составят 3,28 млрд, в 2022-м — 3,46 млрд, а в 2023-м — 3,83 млрд. Ежегодные платежи по госдолгу снизятся до 2,53 млрд долларов в 2024 году и 2,35 млрд — в 2025-м.

Белорусские власти поставили задачу снизить уровень государственного долга до 25% ВВП к 2025 году (текущий уровень — 35,2% ВВП).

Вместе с тем белорусские экономисты сомневаются, что такую задачу удастся решить.