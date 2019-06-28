Ляшенко подтвердил сроки запуска БелАЭС

Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, выступая 28 июня с докладом на совместном заседании обеих палат Национального собрания, подтвердил ранее названные сроки ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.

«Генподрядчиком планируется включение первого энергоблока в энергосистему республики в декабре 2019 года. На втором энергоблоке сейчас полномасштабно ведутся работы по монтажу технологического оборудования, его включение в работу планируется в следующем году», — сказал он.

Вице-премьер напомнил, что в декабре 2018 года был полностью завершен проект по строительству линий электропередачи напряжением 330 кВт для выдачи электрической мощности от БелАЭС. «По проектной схеме от энергосистемы обеспечена подача напряжения на распределительное устройство АЭС для прокрутки механизмов и проведения наладочных работ. По всем технологическим системам первого энергоблока ведутся пусконаладочные работы», — добавил Ляшенко.

По его словам, с учетом скорого ввода БелАЭС «правительством параллельно проводится работа по ее интеграции в энергосистему и экономику страны». Так, отметил вице-премьер, «приняты меры по стимулированию развития в республике электротранспорта, строительства жилья, объектов социальной инфраструктуры с использованием электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения».

«В частности принято постановление Совета министров № 731 от 10 октября 2018 года по строительству к 2030 году более 1,3 тысячи единиц зарядных станций. Для зарядных станций установлен стимулирующий уровень тарифа с дифференциацией по временным периодам. Так, с 23.00 до 6.00 тариф составляет 5 центов, в остальное время — 7 центов за киловатт-час», — сказал Ляшенко.

«Для населения введены новые тарифные группы на электроэнергию, используемую для целей отопления и горячего водоснабжения. При наличии одного прибора учета применяется единый тариф в размере 7,61 копейки, при наличии двух приборов — 3,35 копейки за киловатт-час только для целей отопления и горячего водоснабжения. Также принято решение об установлении с 1 октября 2019 года для бюджетных организаций индивидуального тарифа на электроэнергию для отопления и горячего водоснабжения. Справочно: на уровне 0,14 рубля за киловатт-час, или 6,62 цента», — добавил вице-премьер.

Белорусская АЭС возводится за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Физический пуск первого энергоблока БелАЭС, на этапе которого в реактор загрузят ядерное топливо, должен состояться осенью, второго, согласно документам «Росатома», — до конца этого года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.