Быстро и круглосуточно. Беларусь запускает собственные мгновенные платежи

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В Беларуси с 1 июля заработает национальная Система мгновенных платежей.

БПС-Сбербанк уже адаптировал свои программные комплексы, чтобы корпоративные  клиенты смогли первыми воспользоваться возможностью совершать мгновенные платежи в любой день недели в формате 24/7.

В июле новшество расширит возможности ИП и организаций. Они не будут ограничены банковским днем – платежи можно совершать круглосуточно. Еще одно отличие – молниеносность: зачисление денег происходит практически в режиме реального времени.

Мгновенные платежи можно осуществлять внутри страны и только в белорусских рублях. Такую возможность реализуют в новой версии системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». Оплатить можно товары, работы и услуги, а также сделать отчисления в бюджет. Система не распространяется на платежи в пользу физических лиц, размещение депозитов и погашение кредитов.

«В Беларуси вскоре начинает работу Система мгновенных платежей, к которой, как ожидается, подключатся все банки страны. БПС-Сбербанк как технологический лидер финансового сектора страны готов открыть доступ к сервису уже 1 июля, – отмечают в БПС-Сбербанке, –  Мгновенные платежи позволят совершать операции быстро, просто и в любое время – именно так, как и должно быть в 21-м веке».
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Тэги: банки БПС-Сбербанк

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