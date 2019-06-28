Российский рынок для белорусской промышленности закрывается, — Ляшенко

Российский рынок для белорусских производителей промышленной продукции закрывается, заявил вице-премьер Игорь Ляшенко, выступая 28 июня на совместном заседании палат Национального собрания.

«Главная задача правительства в текущем году — обеспечить экономический рост. Промышленность формирует четверть валовой добавленной стоимости», — сказал Ляшенко.

Он обратил внимание, что рост промышленного производства в текущем году остается незначительным (0,2%). «Вклад промышленности в экономический рост, прямо скажем, небольшой», — констатировал Ляшенко.

Одну из основных причин этого вице-премьер видит в сокращении экспорта, которое произошло в этом году по ряду причин. «В январе-апреле экспорт нефтепродуктов снизился на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причины две: ограничения ввоза нефтепродуктов из России и случившийся форс-мажор с поставками российской нефти в Беларусь», — сказал Ляшенко.

Снижение экспорта, пояснил он, наблюдается и в связи с тем, что доступ на традиционный — российский — рынок сбыта для белорусских промышленных предприятий сужается.

По словам Ляшенко, не выполняются договоренности по равному доступу белорусских товаров на рынки ЕАЭС.

«Что нас больше всего беспокоит, и мы говорим об этом нашим партнерам: российский рынок для Беларуси закрывается и открывается для других стран. На рынке России продажи грузовых автомобилей Mercedes по сравнению с 2014 годом выросли на 1.893 единицы, Isuzu — на 1.460 единиц. В то же время МАЗ сократил продажи грузовых автомобилей на 2.611 единиц. Аналогичная ситуация по автобусам», — подчеркнул Ляшенко.

Поэтому, чтобы компенсировать выпавшие объемы экспорта, белорусская сторона прорабатывает возможность продаж промышленных товаров в другие страны, пояснил вице-премьер.

В свою очередь председатель Совета Республики, бывший премьер-министр Михаил Мясникович увидел упущение Минпрома в том, что внешние рынки для белорусских промышленных предприятий закрываются.

«Видно, белорусская промышленность утрачивает свою конкурентоспособность на основном рынке, в России. Это плохой сигнал», — заявил Мясникович, обращаясь к заместителю министра промышленности Александру Огородникову.