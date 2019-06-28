В фан-зоне Евроигр выступит Тимати

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День России пройдет 29 июня у Дворца спорта.

Программа стартует в 10 утра выставками народных промыслов «Гжель», «Павлопосадские платки» и «Матрешки». На больших экранах в шатрах будут показаны видеоролики выступлений российских спортсменов на II Европейских играх.


День России в Минске — без водки, но с кулачным боем

Концертная программа начнется в 19 часов. Ее откроют выступления поп-фолк-проекта «Баян Микс» и мультиформатного музыкального коллектива «Балалайка JAM», следом за которыми выступит молодежный оркестр STREET BAND, лауреат международной премии исполнительского искусства Art Open World Ева Хармич, Тимати и электро-фолк-группа EtnoZapil.

В мероприятии примут участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и посол Дмитрий Мезенцев.
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Тэги: День России Беларусь-Россия Дворец спорта Персона: Тимати Ева Хармич Город: Минск

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