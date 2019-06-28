В вагоне поезда Минск — Вильнюс скончалась пассажирка

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Инцидент произошел 28 июня примерно за 15 минут до прибытия на станцию Молодечно.

Прибывшие на место медики пытались спасти пассажирку, которой стало плохо в пути, но та скончалась в вагоне, сообщает TUT.by.

В Молодечно пассажиров попросили выйти из вагона. Медики оказывали женщине помощь: у нее были проблемы с сердцем. Примерно через час стало понятно, что спасти женщину не удалось. В Вильнюс поезд прибыл с опозданием на 1 час 14 минут. Проводники опрашивали пассажиров, кому нужно успеть на поезд или самолет, и первыми отправляли на пограничный контроль.
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Тэги: БЖД поезд Беларусь-Литва гибель пассажирки Город: Вильнюс

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