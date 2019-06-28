В вагоне поезда Минск — Вильнюс скончалась пассажирка

Инцидент произошел 28 июня примерно за 15 минут до прибытия на станцию Молодечно.

Прибывшие на место медики пытались спасти пассажирку, которой стало плохо в пути, но та скончалась в вагоне, сообщает TUT.by .

В Молодечно пассажиров попросили выйти из вагона. Медики оказывали женщине помощь: у нее были проблемы с сердцем. Примерно через час стало понятно, что спасти женщину не удалось. В Вильнюс поезд прибыл с опозданием на 1 час 14 минут. Проводники опрашивали пассажиров, кому нужно успеть на поезд или самолет, и первыми отправляли на пограничный контроль.